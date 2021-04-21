Silvan'da ÖSYM Sınav Merkezi ve Koordinatörlüğü açıldı

Silvan ilçesinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Sınav Merkezi ve Koordinatörlüğü açıldı.

Silvan ilçesinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Sınav Merkezi ve Koordinatörlüğü açıldı. ÖSYM Sınav Merkezi ve Koordinatörlüğünün açılmasına ilişkin Silvan Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya, Silvan ÖSYM Koordinatörü Prof. Dr. Sedat İlhan, ÖSYM temsilcileri ve okul müdürleri katıldı. Merkezin Silvan'a kurulmasıyla artık yapılan sınavlar ilçede gerçekleştirilecek. Bir çok sınav için Diyarbakır başta olmak üzere çevre illere gitmek zorunda kalan öğrencilerin artık ilçede sınavlarına girebilecek. ???????

Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Silvan'da ÖSYM Sınav Merkezi ve Koordinatörlüğü açıldı - Son Dakika

Son Dakika

Sanatını bebeğinin tırnaklarında deneyen anne, eleştiri oklarının hedefi oldu

Daha fazla para için Avrupa Süper Ligi'nde direten Juventus'un gelirleri çakılmaya başladı

Altaylı'dan yeni bir Kabine iddiası daha: Daha çok isim var, değişiklikler hazirana ertelendi

Boğaz manzaralı yalısından "Evde kal" çağrısı yapan Arzu Sabancı'ya tepki yağıyor

Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım

Feci kazadan geriye bu görüntü kaldı! Hurdaya dönen araçta 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi

Antalya'da üreticinin elinde kalan elmalar vatandaşlara dağıtıldı