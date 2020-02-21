Silvan'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silvan'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı - Son Dakika

Silvan'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı

7 saat önce

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi.

Silvan'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı, System.String[]

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi.


Kaymakam Mehmet Uslu başkanlığında Hasuni toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya kamu kurum müdürleri ve trafik biriminde görevli personel katıldı. Türkiye genelinde 81 ilde farkındalık oluşturmak amacıyla karayollarındaki güvenlik tedbirleriyle ilgili önemli bir toplantıda bir araya geldiklerini belirten Kaymakam Uslu, "Ülkemizin canı, trafik kazaları sonucunda çok yanmıştır. Son dönemlerde trafik kazalarında her ne kadar sayısal olarak azalmalar olsa da yine de ciddi manada canımızı yakan vakalarla karşı karşıya kalıyoruz. Alınan tedbirlere rağmen kazaların birçoğu sürücü ihmallerinden ve trafik kurallarına uymamaktan kaynaklandığını bilinmektedir." dedi.


Kaymakam Uslu, otobüs seyahatlerinde, yolcuların canlarını sürücülere emanet ettiğine vurgulayarak, otobüs firmaları başta olmak üzere eğitimle, denetimle ve önlemlerle kazaları en aza indirmek için gayret göstermek gerektiğini sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR

Mehmet Uslu, Diyarbakır, Silvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:19 Kaynak: İHA
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