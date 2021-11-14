Diyarbakır'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Silvan ilçesi Diyarbakır Caddesi Üçyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır istikametinden Silvan ilçesine gelen 21 SC 783 plakalı Hyundai marka otomobil, Çardak grup yolundan Diyarbakır yoluna aniden çıkan 49 D 2097 kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan İskan Ö., Bezmi Ö. ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından yaralılar Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR