Silvan'da Patlama Sesi Paniğe Neden Oldu
1 saat önce
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlama, paniğe neden oldu.
Diyarbakır
'ın Silvan
ilçesinde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlama, paniğe neden oldu. Olay sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olay, Silvan ilçesi Azizoğlu Caddesi'nde bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, gaz sıkışması nedeni ile binada patlama sesi duyuldu. Patlamanın ardından yangının çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, 112 sağlık ve güvenlik ekiplerine bildirdi. İtfaiye
ekiplerinin kısa sürede müdahale etmesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınırken, patlamanın gaz sıkışmasından meydana geldiği öğrenildi. Evde kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önlerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:41 Kaynak: İHA
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