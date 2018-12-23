Silvan'da PKK'lı Terörist Yakalandı
42 dakika önce
DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, PKK/KCK'lı 1 terörist yakalandı.
DİYARBAKIR'ın Silvan
ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, PKK/KCK'lı 1 terörist yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalarla, 2015 yılında terör örgütü PKK/KCK'ya katıldığı tespit edilen, hakkında arama ve yakalama kararı bulunan 'Rüstem Nergiz' kod adlı M.T.'nin Silvan'daki bir adreste sağlandığı belirlendi. Ekipler, düzenlenen operasyonla M.T.'yi gözaltına aldı. Jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Diyarbakır
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:32 Kaynak: DHA
Bakan Çavuşoğlu Fırat'ın Doğusuna Düzenlenecek Operasyon Öncesi Tüm Dünyaya Gözdağı Verdi
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Fırat'ın Doğusuyla İlgili Açıklama: Yer Gök Titremelidir
Son Dakika! Endonezya'daki Tsunamide Ölenlerin Sayısı 222'ye Yükseldi
Erdoğan'dan Metin Akpınar'a Sert Sözler: Beni İpe Götürmek Senin Haddine mi