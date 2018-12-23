Son Dakika Haberleri: Silvan'da PKK'lı Terörist Yakalandı

Silvan'da PKK'lı Terörist Yakalandı

42 dakika önce

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, PKK/KCK'lı 1 terörist yakalandı.

Silvan'da PKK'lı Terörist Yakalandı, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, PKK/KCK'lı 1 terörist yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalarla, 2015 yılında terör örgütü PKK/KCK'ya katıldığı tespit edilen, hakkında arama ve yakalama kararı bulunan 'Rüstem Nergiz' kod adlı M.T.'nin Silvan'daki bir adreste sağlandığı belirlendi. Ekipler, düzenlenen operasyonla M.T.'yi gözaltına aldı. Jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:32 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Silvan, PKK, Güncel
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