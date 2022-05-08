SİLVAN'DA SEL; BATMAN YOLUNU SU BASTI, KAYA PARÇALARI DÜŞTÜ - Son Dakika
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SİLVAN'DA SEL; BATMAN YOLUNU SU BASTI, KAYA PARÇALARI DÜŞTÜ

08.05.2022 17:58

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde şiddetli yağış, özellikle ulaşımı aksattı.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde şiddetli yağış, özellikle ulaşımı aksattı. Kaya parçalarının da düştüğü Silvan- Batman kara yolunda sürücüler, zor anlar yaşadı.

Silvan ilçesinde şiddetli yağış, Batman ile ulaşımı sağlayan kırsal Yeşilköy Mahallesi mevkisinde sele yol açtı. 20 dakika etkili olan yağış ile birlikte düşen kaya parçaları, özellikle Silvan-Batman kara yolunun 18'inci kilometresinde sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler güçlükle ilerlerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafik ekipleri tedbir alırken, bölgeye Karayolları ekipleri de sevk edildi.

SİLVAN'DA SEL; BATMAN YOLUNU SU BASTI, KAYA PARÇALARI DÜŞTÜ
SİLVAN'DA SEL; BATMAN YOLUNU SU BASTI, KAYA PARÇALARI DÜŞTÜ
SİLVAN'DA SEL; BATMAN YOLUNU SU BASTI, KAYA PARÇALARI DÜŞTÜ
SİLVAN'DA SEL; BATMAN YOLUNU SU BASTI, KAYA PARÇALARI DÜŞTÜ

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Yeşilköy Mahallesi, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİLVAN'DA SEL; BATMAN YOLUNU SU BASTI, KAYA PARÇALARI DÜŞTÜ - Son Dakika


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