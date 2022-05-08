SİLVAN'DA SEL; BATMAN YOLUNU SU BASTI, KAYA PARÇALARI DÜŞTÜ - Son Dakika

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde şiddetli yağış, özellikle ulaşımı aksattı. Kaya parçalarının da düştüğü Silvan- Batman kara yolunda sürücüler, zor anlar yaşadı.

Silvan ilçesinde şiddetli yağış, Batman ile ulaşımı sağlayan kırsal Yeşilköy Mahallesi mevkisinde sele yol açtı. 20 dakika etkili olan yağış ile birlikte düşen kaya parçaları, özellikle Silvan-Batman kara yolunun 18'inci kilometresinde sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler güçlükle ilerlerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafik ekipleri tedbir alırken, bölgeye Karayolları ekipleri de sevk edildi.