Silvan'da "Sizin de Kapınız Çalınmadan Projesi" hayata geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silvan'da 'Sizin de Kapınız Çalınmadan Projesi' hayata geçirildi - Son Dakika

Silvan'da "Sizin de Kapınız Çalınmadan Projesi" hayata geçirildi

6 saat önce

Silvan'da Kaymakamlık desteğiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, "Sizin de Kapınız Çalınmadan Projesi" hayata geçirildi.

Silvan'da

Silvan'da Kaymakamlık desteğiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, "Sizin de Kapınız Çalınmadan Projesi" hayata geçirildi.


Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kaymakam Mehmet Uslu'nun destekleriyle İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri, çalışanları, iş yeri sahipleri ve çalışanları ile ikamet sahiplerini olabilecek hırsızlık olaylarına karşı nasıl tedbir alınabileceği yönünde bilgilendirme ve bilinçlendirme görüşmeleri yapmak, görülen eksikleri tespit etmek ve tedbir alınabilmesi sağlamak için "Sizin de Kapınız Çalınmadan" isimli projenin hazırlandığı bildirildi.

Proje kapsamında gerekli bilgilendirmelerde bulunulduğu ifade edilen açıklamada, yapılan ziyaretler ve etkinliklerden güzel sonuçlar alındığı, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği kaydedildi.

Emniyet Müdürlüğü, Mehmet Uslu, Kaymakamlık, Silvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:18 Kaynak: AA
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