Silvan'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Yaparken Yakalanan Emniyet Müdürü Tutuklandı

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3 Polisi Şehit Eden Şizofreni Hastasına İşkence Yapmaktan Yargılanan 22 Polis Beraat Etti

Ziyaret Saatini Kaçıran Hasta Yakınları, Güvenlik Görevlilerine Saldırdı! Çok Sayıda Yaralı ve Gözaltı Var