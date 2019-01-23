Son Dakika Haberleri: Silvan'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Yaparken Yakalanan Emniyet Müdürü Tutuklandı

Silvan'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Yaparken Yakalanan Emniyet Müdürü Tutuklandı

1 saat önce

(İHA)-Diyarbakır'ın Silvan İlçesinde Kültür Varlıkları Bulma Amacıyla İzinsiz Olarak Kazı ve Sondaj yapmak gerekçesiyle aralarında Silvan İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk'ün de olduğu 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Silvan'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Yaparken Yakalanan Emniyet Müdürü Tutuklandı, System.String[]
MUHAMMET ROMEDİ YILMAZ-(İHA)- Diyarbakır'ın Silvan İlçesinde Kültür Varlıkları Bulma Amacıyla İzinsiz Olarak Kazı ve Sondaj yapmak gerekçesiyle aralarında Silvan İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk'ün de olduğu 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Silvan İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk ile 4 'ü polis toplam 10 kişi Kültür Varlıkları Bulma Amacıyla İzinsiz Olarak Kazı ve Sondaj yapmak gerekçesiyle yapılan operasyonda gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 8'i tutuklandı. Tutuklananların arasında ilçe emniyet müdürü de var.

Kültür Varlıkları Bulma Amacıyla İzinsiz Olarak Kazı ve Sondaj yapmak gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden aralarında İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk'ün de bulunduğu 8 kişi mahkemece tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı.

Kucağındaki çocuğuyla Adliye önüne polis eşleri, eşlerinin tutuklandığını öğrenince adliye önünden ayrıldı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:21 Kaynak: İHA

Polis, Diyarbakır, Silvan, 3. Sayfa
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