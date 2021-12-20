Silvan ticari taksi plakası ihalesi gerçekleştirildi - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Silvan'da 29 yıl süreyle çalışacak 76 ticari taksi plakası için yaptığı ihalede 69 plaka için teklif verildi.

Silvan'da ticari taksi taşımacılığının kayıt altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi, taksi hizmetlerinin bir düzen içerisinde sürdürülmesi ve gerekli denetimlerin sağlanması amacıyla 29 yıl süreyle çalışacak olan taksiler için plaka ihalesi yapıldı.

Ali Emiri Kongre Merkezinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü yapılan ihalenin komisyon başkanlığını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan yaptı.

İhaleye katılanlar ilçede bulunan Yeni Hastane, Postane, Cami, Minibüs Depolama, Lise, Belediye, Diyarbakır Yeni Yol, Anıt, Asayiş ve TOKİ duraklarında çalışacak 69 plaka için teklifte bulundu.

Bedel belirlenmesinin ardından diğer plakalar için başka teklif veren olmayınca ihale tamamlandı.