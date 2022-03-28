Silvan'da toprak evde yangın - Son Dakika
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Silvan'da toprak evde yangın

28.03.2022 10:30
Silvan'da toprak evde yangın

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yalnız yaşayan bir kadının evinde yangın çıktı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yalnız yaşayan bir kadının evinde yangın çıktı. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Silvan ilçesinde toprak bir evde henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın bitişik evlere sıçramadan söndürüldü. Şans eseri ev sahibi yaşlı kadın evde olmadığı ve evin kullanılamaz hale geldiği belirtildi. - DİYARBAKIR

Silvan'da toprak evde yangın
Silvan'da toprak evde yangın

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Diyarbakır, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silvan'da toprak evde yangın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silvan'da toprak evde yangın - Son Dakika
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