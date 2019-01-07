Silvan'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 10 Yaralı
39 dakika önce
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde otomobil ile öğretmenleri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Diyarbakır
'ın Silvan
ilçesinde otomobil ile öğretmenleri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Kaza, Silvan ilçesi Boyunlu grup köy yolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakaları öğrenilemeyen Nihat Bayhan yönetimindeki otomobil ile Atilla Bayhan yönetimindeki öğretmen servisi, buzlanma nedeniyle çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Nafiye Bayhan (47) hayatını kaybetti, iki araçta da bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılar, kazanın duyulması üzerine olay yerine gönderilen ambulanslarla Silvan Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Nafiye Bayhan'ın cenazesi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:43 Kaynak: İHA
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