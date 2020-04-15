Silvan'da ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor - Son Dakika

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Silvan'da ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor
6 saat önce
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaymakamlık ve belediye ekipleri tarafından vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılıyor.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaymakamlık ve belediye ekipleri tarafından vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılıyor.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tedbirleri alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Silvan Kaymakamlığı ve belediye ekipleri tarafından vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor. Konuyla ilgili Silvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan Ücretsiz Maske Dağıtımı Projesi kapsamında kaymakamlığımıza gönderilen maskeler kaymakamlık ve belediye personelleri tarafından dağıtılmaya devam ediyor. Maskeler geldikçe dağıtımlarına devam edilecek" denildi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 01:06 Kaynak: İHA
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