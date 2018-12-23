Silvan'da Yakalanan Terörist Adliyeye Sevk Edildi
4 saat önce
Silvan'da yakalanan terörist adliyeye sevk edildiDİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK'nın şehir merkezinde örgütsel faaliyetlerde bulunması için görevlendirildiği tespit edilen bir terörist yakalandı.
Silvan
'da yakalanan terörist adliyeye sevk edildi
DİYARBAKIR - Diyarbakır
'ın Silvan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK
'nın şehir merkezinde örgütsel faaliyetlerde bulunması için görevlendirildiği tespit edilen bir terörist yakalandı.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne 2015 yılında katılım yaptığı, aranma ve yakalanma kaydının bulunmamasından dolayı silahlı terör örgütü tarafından şehir merkezindeki örgütsel faaliyetlerde görevlendirildiği tespit edilen Rüstem Nergiz kod adlı M.T. isimli teröristin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, Silvan ilçesinde belirlenen adrese yapılan operasyonda, M.T. isimli teröristin yakalandığı belirtilerek, soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı kaydedildi. Açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, işbirlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:27 Kaynak: İHA
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