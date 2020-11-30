Silvan'da yardıma muhtaç çocuklara kışlık giysi dağıtıldı - Son Dakika

Silvan'da yardıma muhtaç çocuklara kışlık giysi dağıtıldı

30.11.2020 16:32
Silvan'da yardıma muhtaç çocuklara kışlık giysi dağıtıldı, System.String[]

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde faaliyet yürüten Yetim Vakfı, 'bir mont bir bot' kampanyası kapsamında 63 yetim çocuğa kışlık giyecek yardımında bulundu.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde faaliyet yürüten Yetim Vakfı, 'bir mont bir bot' kampanyası kapsamında 63 yetim çocuğa kışlık giyecek yardımında bulundu.

Yetim vakfı Silvan Şubesi tarafından ilçedeki 63 yetim çocuğa kışlık eldiven, mont, bot ve bere dağıtıldı. Yenim Vakfı Silvan temsilcisi Selman Biçen, "Yetim Vakfı, yetim çocukların ruhsal problemlerine çözüm aramak ve psiko-sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak için düzenli bir şekilde yardımlarını sürdürmektedir. Silvan ilçemizde ikamet eden ve yardıma muhtaç yetim çocuklarımıza yönelik yapmış olduğumuz çalışma neticesinde tespit edilen 63 yetim kardeşimize kışlık mont, bot, eldiven ve bere dağıtımını gerçekleştirdik. Dağıtımlar sırasında çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluğu görmek dünyalara bedeldir. Bizlerde bu mutluluklara şahit olduk. Allah tüm hayırseverlerden razı olsun" dedi. - DİYARBAKIR

Silvan'da yardıma muhtaç çocuklara kışlık giysi dağıtıldı
Silvan'da yardıma muhtaç çocuklara kışlık giysi dağıtıldı
Silvan'da yardıma muhtaç çocuklara kışlık giysi dağıtıldı
Silvan'da yardıma muhtaç çocuklara kışlık giysi dağıtıldı

Diyarbakır, Silvan, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Silvan'da yardıma muhtaç çocuklara kışlık giysi dağıtıldı - Son Dakika


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