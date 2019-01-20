Son Dakika Haberleri: Silvan'daki Operasyonda Gözaltı Sayısı 8'e Yükseldi

Silvan'daki Operasyonda Gözaltı Sayısı 8'e Yükseldi

24 dakika önce

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürünün de gözaltına alındığı operasyonda gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

Silvan'daki Operasyonda Gözaltı Sayısı 8'e Yükseldi, System.String[]
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürünün de gözaltına alındığı operasyonda gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "20 Ocak'ta Silvan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ettikleri tespit edilen aralarında İlçe Emniyet Müdürünün de bulunduğu 5 kamu görevlisi ile 3 sivil vatandaş gözaltına alınmıştır. Silvan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma devam etmekte olup, soruşturmanın safahatı ile ilgili kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" denildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 01:29 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Silvan, 3. Sayfa
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