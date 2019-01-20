Silvan'daki Operasyonda Gözaltı Sayısı 8'e Yükseldi
24 dakika önce
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürünün de gözaltına alındığı operasyonda gözaltı sayısı 8'e yükseldi.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürünün de gözaltına alındığı operasyonda gözaltı sayısı 8'e yükseldi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "20 Ocak'ta Silvan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ettikleri tespit edilen aralarında İlçe Emniyet Müdürünün de bulunduğu 5 kamu görevlisi ile 3 sivil vatandaş gözaltına alınmıştır. Silvan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma devam etmekte olup, soruşturmanın safahatı ile ilgili kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" denildi. - DİYARBAKIR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 01:29 Kaynak: İHA
3 Çocuk Annesi Kadın, 61 Yaşındaki Yasak Aşkının Kurbanı Oldu
Akıllara Durgunluk Veren Olay! Parktaki Evsiz Kadına Uyuşturucu Verip Tecavüz Ettiler
Fatih'te 3 Katlı Binada Yangın: 1 Kişi Yanarak Can Verdi
İstanbul'da Korkutan Yangın! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi