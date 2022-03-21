Silvan Devlet Hastanesi Başhekimi Uyan, öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Silvan Devlet Hastanesi Başhekimi Uyan, öğrencilerle bir araya geldi

21.03.2022 10:36
Silvan Devlet Hastanesi Başhekimi Uyan, öğrencilerle bir araya geldi

Silvan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fesih Uyan, "Rol Modelleri Kariyer Sohbetlerinde Buluşuyor" etkinlikleri kapsamında öğrencilerle buluştu.

Silvan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fesih Uyan, "Rol Modelleri Kariyer Sohbetlerinde Buluşuyor" etkinlikleri kapsamında öğrencilerle buluştu.

Uyan, özel bir kolejin konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte, ilkokul, ortaokul ile liseli öğrencilere mesleki bilgi ve tecrübelerini aktardı.

Hayatından örnekler veren Uyan, "Hekimlik mesleği onurlu ve şerefli bir meslektir. Allah'ın bize emanet olarak verdiği beden ve ruh sağlığımızın koruyucusudur. Karda, kışta, savaşta, salgında her an her yerde durmadan dost düşman demeden tarafsızca eşrefi mahlukata hizmet edendir hekim." diye konuştu.

Uyan, öğrencilere bir hedef belirleyerek, çalışmalarını bu doğrultuda yapmaları gerektiğini belirtti.

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Silvan Devlet Hastanesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Silvan Devlet Hastanesi Başhekimi Uyan, öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika


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