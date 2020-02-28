Silvan Emniyet Müdürü Aral'dan sporculara ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Spor Silvan Emniyet Müdürü Aral'dan sporculara ziyaret - Son Dakika Spor

Silvan Emniyet Müdürü Aral'dan sporculara ziyaret

7 saat önce

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Emniyet Müdürü Bülent Aral, Silvan 1960 Spor Kulübü'nü ziyaret ederek sporcularla idman sonrası bir araya geldi.

Silvan Emniyet Müdürü Aral'dan sporculara ziyaret, System.String[]

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Emniyet Müdürü Bülent Aral, Silvan 1960 Spor Kulübü'nü ziyaret ederek sporcularla idman sonrası bir araya geldi.


Aral, Silvan ilçesinde faaliyet sürdüren Silvan 1960 Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sever, Basın Sözcüsü İhsan Yılmaz ve Sportif Direktör Faysal Sever'i şehir stadyumunda ziyaret etti. Ziyarette takımla ilgili yöneticilerden bilgi alan Aral, "Gençler geleceğin teminatıdır. Bizim amacımız, gençlerin sportif faaliyetlerle uğraşmasını sağlamak. Silvan gençleri yetenekli gençler. Bugün burada gördüğüm bu gençlere gelecek hazırlamak lazım. Burada bir spor lisesinin açılması için çalışma yapmak lazım. Bu nedenle bu tür kulüplerin her zaman yanındayız. Sizleri desteklemek istiyoruz. Emniyet güçleri olarak sporcunun her zaman arkasında destekçisi olacağız" dedi.


Silvan 1960 Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sever, ziyarette duyduğu memnuniyeti dile gererek, "Kurumlarımızla diyalogları geliştirerek, gençlerimizi spora kazandırmak için projeler geliştirip Silvan'dan ülkemize sporcu yetiştirmek amacındayız. Sizlerin de desteğini görmek bizleri çok mutlu ediyor. Bu takıma herkesin sahip çıkması gerekiyor" diye konuştu.


Aral daha sonra sporcularla bir araya gelip şampiyonluk yolunda kendilerine başarılar diledi. - DİYARBAKIR

Bülent Aral, Diyarbakır, Silvan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:56 Kaynak: İHA
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