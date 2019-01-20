Silvan İlçe Emniyet Müdürü ile 4'ü Polis, 7 Kişiye Gözaltı
38 dakika önce
Silvan İlçe Emniyet Müdürü ile 4'ü polis, 7 kişiye gözaltıDiyarbakır'ın Silvan İlçe Emniyet Müdürü Ö.Ö. ile 4'ü polis toplam 8 kişi, tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alındı.
Silvan
İlçe Emniyet Müdürü ile 4'ü polis, 7 kişiye gözaltı Diyarbakır
'ın Silvan İlçe Emniyet Müdürü Ö.Ö. ile 4'ü polis toplam 8 kişi, tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silvan ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik bu sabah operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Silvan ilçe Emniyet Müdürü Ö.Ö., 4 polis ve 3 vatandaş gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 şüphelinin, Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
'ndeki işlemleri sürüyor.
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da yapılan açıklamada, "20/01/2019 tarihinde Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 2863 Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet ettikleri tespit edilen aralarında İlçe Emniyet Müdürü'nün de bulunduğu 5 kamu görevlisi ile 3 sivil vatandaş gözaltına alınmıştır. Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan soruşturma devam etmekte olup, soruşturmanın safahatı ile ilgili kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" denildi.
Haber: Canan ALTINTAŞ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA
)-
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(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:52 Kaynak: DHA
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