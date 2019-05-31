Son Dakika Haberleri: Silvan Kaymakamı Çelik'ten Kadir Gecesi mesajı
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Silvan Kaymakamı Çelik'ten Kadir Gecesi mesajı

2 saat önce

Silvan Kaymakamı Adem Çelik, "Kadir Gecesi" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Silvan Kaymakamı Çelik'ten Kadir Gecesi mesajı, System.String[]
Silvan Kaymakamı Adem Çelik, "Kadir Gecesi" dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bin aydan daha hayırlı olduğu Kur'an-ı Kerim'de müjdelenen mübarek Kadir Gecesi'ne kavuşulmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Çelik, Kadir Gecesinde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığını belirtti.
Çelik, mesajında şunları kaydetti:
"Kur'an ile önem kazanan bu gecenin kıymetinin bilinmesi, ancak Kur'an-ı Kerim'e samimiyetle yönelmek ve onun insanlığa sunduğu benzersiz mesajları okumak, anlamak, düşünmek ve yaşamakla mümkün olacaktır. Mükafatların sınırsız olarak verildiği Kadir Gecesi, ömrümüzü gözden geçirme ve sorgulama, unutarak ve bilmeyerek işlediğimiz hatalar için tövbe etme ve onlar için af dileyerek Allah'ın sonsuz rahmet ve mağfiretini umarak yenilenme, zamanıdır. Bu müstesna gecenin yolumuzu ve ruhumuzu hidayet ışığıyla buluşturması en büyük dileğimdir. Bu duygu ve düşüncelerle Kadir Gecenizi tebrik ediyorum. Bu gecede yapılan dua ve yakarışların, İslam aleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, toplumsal birlikteliğimizin güçlenmesine, insanlığın barış, huzur ve saadetine vesile olmasını niyaz ediyorum."
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:21 Kaynak: AA
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