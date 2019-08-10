Silvan Kaymakamı Çelik'ten Kurban bayramı mesajı

Silvan Kaymakamı Adem Çelik, Kurban Bayramı dolayısıyla mesajı yayımladı.

Silvan Kaymakamı Adem Çelik, Kurban Bayramı dolayısıyla mesajı yayımladı.

Çelik mesajında insanları sevgi, saygı ve kardeşlik duyguları ile kaynaştıran, birlik ve beraberlik ruhunu geliştiren, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma hislerinin yoğun olarak yaşandığı bayrama daha erişmenin mutluluğunu yaşandığı belirtti.

Bayramların insani, milli ve manevi değerlerin yeniden yeşertilmesi ve hayata geçirilmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Bayram cömertliğin, rahmetin ve bereketin bol olduğu, dargınlık ve kırgınlıkların unutulup milletin birbirine her zamankinden daha fazla kenetlendiği ve gönül birliği oluşturduğu dini bayramlarımızdandır. Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bu bayramı, dayanışma ruhumuzu, kardeşlik bağımızı pekiştirecek bir fırsat olarak görmeliyiz."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Erdoğan'ın bayram mesajında operasyon sinyali: Zaferlere yenisini ekleyeceğiz

Devlet Bahçeli'den bayram mesajı: Birbirimize sırt çevirmek tarihi bir yanlıştır

Başkan Mansur Yavaş'tan bayram öncesi şirket çalışanlarına ikramiye müjdesi

Kemal Kılıçdaroğlu'dan Kurban Bayramı mesajı: Türkiye'nin sorunlarını gidereceğiz