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Silvan Kaymakamı Öztürk, trafik uygulamasına katıldı - Son Dakika

Silvan Kaymakamı Öztürk, trafik uygulamasına katıldı

12.11.2021 16:42
Silvan Kaymakamı Öztürk, trafik uygulamasına katıldı

Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, Diyarbakır Caddesi üzerinde trafik uygulamasına katıldı.

Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, Diyarbakır Caddesi üzerinde trafik uygulamasına katıldı.

"Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında uygulanan trafik denetimine katılan Öztürk, sürücülere emniyet kemeri takmanın önemini ve kuralları anlattı.

Öztürk, "Trafikte emniyet kemeri, yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 oranında azaltmaktadır. Güvenli trafik bir hareketine bakar." dedi.

Uygulamada, sürücülere emniyet kemerinin hayat kurtardığını belirtilerek, trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Murat Öztürk, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Silvan Kaymakamı Öztürk, trafik uygulamasına katıldı - Son Dakika


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