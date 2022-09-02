Kaymakam Uğuz'dan, PKK'lı teröristlerin katlettiği Fırat Sımpil'in ailesine ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Kaymakam Uğuz'dan, PKK'lı teröristlerin katlettiği Fırat Sımpil'in ailesine ziyaret

02.09.2022 15:14
Kaymakam Uğuz'dan, PKK'lı teröristlerin katlettiği Fırat Sımpil'in ailesine ziyaret

Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hasan Uğuz, PKK'lı teröristlerin 30 Ağustos 2015'te katlettiği 13 yaşındaki Fırat Sımpil'in ailesine ziyarette bulundu.

Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hasan Uğuz, PKK'lı teröristlerin 30 Ağustos 2015'te katlettiği 13 yaşındaki Fırat Sımpil'in ailesine ziyarette bulundu.

Öztürk, ziyaretinde Sımpil'in babası Sabri ve annesi Kadriye Sımpil ile görüştü.

Acılı aileye sabır ve metanet dileyen Uğuz, Silvan Barajı inşaatı yolu olarak da kullanılan Bağlar Mahallesi Büyük Çeşme Caddesi'nde sebze almak için evden çıktığı sırada terör örgütü PKK tarafından yola yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki Fırat'ın acısını derinden hissettiklerini belirtti.

Kaymakam Uğuz'a ziyaretinde, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Baykurt ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Adalet Gökcan da eşlik etti.

YORUMLAR
500
Halk TV sunucusu Şirin Payzın'dan Diyarbakır'da kemikleri bulunan PKK'lı terörist Hakan Arslan için skandal sözler Halk TV sunucusu Şirin Payzın'dan Diyarbakır'da kemikleri bulunan PKK'lı terörist Hakan Arslan için skandal sözler AB'den aldıkları yardım paralarını PKK'ya aktaran dernek üyeleri hakkında iddianame AB'den aldıkları yardım paralarını PKK'ya aktaran dernek üyeleri hakkında iddianame MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Trabzon'da partililerle bir araya geldi Açıklaması MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Trabzon'da partililerle bir araya geldi Açıklaması
Kaynak: AA

Silvan, Fırat, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaymakam Uğuz'dan, PKK'lı teröristlerin katlettiği Fırat Sımpil'in ailesine ziyaret - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:32 Oyuncu Janset Paçal yıllar sonra kameralara takıldı! Son hali hayranlarını sevindirdi
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim
16:33 Mauro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:13 Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı
16:10 MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala" tepkisi
16:05 TFF binasını kurşunlayan saldırganlar kıvırdı! Silahı denediklerini iddia ettiler
16:04 İkisi de evliydi! Yasak aşk yaşadıkları öne sürülen emekli astsubay ile hemşirenin ormanda cesedi bulundu
16:31 Galatasaray'ın kaptanı Muslera'dan taraftara güvence: Tutuk başladık ama toparlarız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 17:48:11. #1.13#
SON DAKİKA: Kaymakam Uğuz'dan, PKK'lı teröristlerin katlettiği Fırat Sımpil'in ailesine ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement