Silvan sokaklarında 'Kahrolsun PKK' afişleri asılı - Son Dakika

Silvan sokaklarında 'Kahrolsun PKK' afişleri asılı

08.01.2021 09:50
Silvan sokaklarında 'Kahrolsun PKK' afişleri asılı, System.String[]

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde elektrik panoları ve duvarlara " 'Başım Üstüne Diyarbakır', Türk bayrağı ve 'Kahrolsun PKK' " yazılı afişler asıldı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde elektrik panoları ve duvarlara " 'Başım Üstüne Diyarbakır', Türk bayrağı ve 'Kahrolsun PKK' " yazılı afişler asıldı.

Silvan'da ana cadde ve sokak aralarındaki elektrik panoları ve direklere 'Başım Üstüne Diyarbakır', Türk bayrağı ile 'Kahrolsun PKK' yazılı afişler asıldı. Vatandaşlar, bölgede PKK'nın kirli elini değil devletin şefkatli elini istediklerini belirterek "Bölgede huzur istiyoruz. Artık ölümler istemiyoruz. Bizler Kürt gençleri olarak terör ve terör destekçilerinin tüm oyunlarını bozacağız" dedi. - DİYARBAKIR

Silvan sokaklarında 'Kahrolsun PKK' afişleri asılı
Silvan sokaklarında 'Kahrolsun PKK' afişleri asılı
Silvan sokaklarında 'Kahrolsun PKK' afişleri asılı
Silvan sokaklarında 'Kahrolsun PKK' afişleri asılı
Silvan sokaklarında 'Kahrolsun PKK' afişleri asılı

Türk Bayrağı, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silvan sokaklarında 'Kahrolsun PKK' afişleri asılı - Son Dakika


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