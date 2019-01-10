Son Dakika Haberleri: Silvan Ziraat Odası'nda Seçim Hazırlığı

Silvan Ziraat Odası'nda Seçim Hazırlığı

1 saat önce

Diyarbakır'ın Silvan Ziraat Odası 2 Şubat tarihinde genel kurulunu yapmaya hazırlanıyor.

Silvan Ziraat Odası'nda Seçim Hazırlığı, System.String[]
Diyarbakır'ın Silvan Ziraat Odası 2 Şubat tarihinde genel kurulunu yapmaya hazırlanıyor.

Genel kurul öncesi mevcut başkan Ahmet Çapan, açıklamada bulundu. Başkan Çapan, "Oda olarak bu zamana kadar güzel seçimler yaptık. Silvan ilçemize yakışır demokratik bir ortamda hiçbir taşkınlık olmadan bir seçim yapacağımıza inanıyorum. Bölgede 90 delegemiz var ve bunlar oy kullanacaklardır. Herkes mahallesini temsilen oylarını kullanacaktır. Herkesin kararına saygılıyız. Bu dönem olarak da odanın meclis yönetimine talibiz" dedi.

Ahmet Çapan'ın başkanlığını yaptığı Ziraat Odası meclis yönetimi 08 Mart 2003'tan beri görevini yürütürken, tüm üyelerin genel kurula davet edildiği belirtildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:55 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Silvan, Güncel
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