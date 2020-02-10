Silvanlı turizmciden sporculara malzeme desteği - Son Dakika
Son Dakika Spor Silvanlı turizmciden sporculara malzeme desteği - Son Dakika Spor

Silvanlı turizmciden sporculara malzeme desteği

6 saat önce

İstanbul'da faaliyet yürüten Silvanlı turizmci Ömer Meygil, Silvan Aslanspor'a malzeme yardımında bulundu.

Silvanlı turizmciden sporculara malzeme desteği, System.String[]

İstanbul'da faaliyet yürüten Silvanlı turizmci Ömer Meygil, Silvan Aslanspor'a malzeme yardımında bulundu.


İstanbul'da turizm üzerine faaliyet yürüten Ömer Meygil, Silvan Aslanspor'a gönderdiği eşofmanlar yöneticiler tarafında sporculara dağıtıldı. Meygil, Silvan'ın sporcularından önemli başarılar beklediğini belirterek, "Sizler Silvan'ı bizden daha iyi tanıma hakkına sahipsiniz. Silvan'da başarılı sporcuların yetişmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerekir. Burada en büyük iş özellikle sivil toplum kuruluşlarına düşüyor. Biz tüm sporcularımıza gereken desteği sunacağız. Niyet etmek işin yüzde ellisini başarmak demektir. Bir sporcunun başarılı olması için özenli bir şekilde çalışması lazım" dedi. - DİYARBAKIR

İstanbul, Silvan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Basketbol maçında antrenör ve oyuncuları, hakeme saldırdı
İBB'nin ulaşım zammına ilginç tepki AK Parti, İstanbul'daki zammı Meclis gündemine taşıyor 'Robin Hood' olarak bilinen yardımsever bu kez 30 bin liralık borcu kapattı

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 19:01:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Silvanlı turizmciden sporculara malzeme desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]