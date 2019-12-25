Silvanlılar piyangodan umutsuz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silvanlılar piyangodan umutsuz - Son Dakika

Silvanlılar piyangodan umutsuz

6 saat önce

Yılbaşına sayılı günler kala Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Milli Piyango biletlerine beklenen ilginin gösterilmediğini kaydeden bilet satıcıları, ilçe halkının kendilerine çıkmaz diyerek bilet almadığını söyledi.

Silvanlılar piyangodan umutsuz, System.String[]

Yılbaşına sayılı günler kala Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Milli Piyango biletlerine beklenen ilginin gösterilmediğini kaydeden bilet satıcıları, ilçe halkının kendilerine çıkmaz diyerek bilet almadığını söyledi.


Silvan'da vatandaşlar bu yıl yılbaşı biletlerine beklenen ilgiyi göstermedi. İlçede Milli Piyango bilet satan Eşref Çalış, çekilişe az bir zaman kalmasına rağmen birçok biletin ellerinde kaldığını ve vatandaşın bu yıl biletlere beklenen ilgiyi göstermediğini ifade etti. Vatandaşların kendilerine çıkmayacağını düşünerek bilet almadığını aktaran Çalış, geçen yıllara oranlar satışların azaldığını vurguladı.


Sahte bilete dikkat


Yılbaşı biletlerinde hem satıcıların hem de alıcıların en büyük sorununun sahte bilet olduğunu aktaran Çalış, "Sahte biletler piyasada mevcut. Gerçek biletin sol alt kısmında bulunan kontrol numarasının rakamları kabarık. Bilet ışığa tutulunca üzerinde Milli Piyango'nun logosu görünmeli. Işıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan, kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar görünür. Biletin arka yüzündeki ikramiye planı ve diğer yazıların hepsi nettir. Sahte bilet konusu seyyar bayilerimizi sıkıntıya sokabiliyor. Zaten bir biletin sahte olup olmadığı çok rahat anlaşılabiliyor. Kötü niyetli kişiler renkli fotokopi ile biletleri basıyorlar. Bu tür kişiler sahte paranın cezası neyse o ceza ile ceza uygulanıyor biz de bu konuda oldukça dikkatli davranıyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Yılbaşı, Silvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:32 Kaynak: İHA
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