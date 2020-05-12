Silvia Romano: Kenya'da kaçırıldıktan 1,5 yıl sonra kurtarılan İtalyan yardım çalışanına yönelik... - Son Dakika
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Son Dakika Dünya Silvia Romano: Kenya'da kaçırıldıktan 1,5 yıl sonra kurtarılan İtalyan yardım çalışanına yönelik... - Son Dakika Dünya

Silvia Romano: Kenya'da kaçırıldıktan 1,5 yıl sonra kurtarılan İtalyan yardım çalışanına yönelik...

6 saat önce

Kenya'da kaçırıldıktan 1.5 yıl sonra kurtarılan İtalyan yardım çalışanı Silvia Romano, din değiştirerek Müslüman olduğu ve fidye ile kurtarıldığı gerekçesiyle sosyal medyada hakaret ve tehdit içerikli mesajlara hedef oldu.

Silvia Romano: Kenya'da kaçırıldıktan 1,5 yıl sonra kurtarılan İtalyan yardım çalışanına yönelik..., System.String[]

Kenya'da kaçırıldıktan 1.5 yıl sonra kurtarılan İtalyan yardım çalışanı Silvia Romano, din değiştirerek Müslüman olduğu ve fidye ile kurtarıldığı gerekçesiyle sosyal medyada hakaret ve tehdit içerikli mesajlara hedef oldu. Savcılık bu mesajlar hakkında soruşturma başlattı.

Bir İtalyan dernek için Kenya'nın Chakama köyünde çalışırken Kasım 2018'de kaçırılan Romano'nun, Somali'de El Kaide bağlantılı Eş Şebab örgütü tarafından esir tutulduğu iddia ediliyordu.

Somali'de 8 Mayıs'ı 9 Mayıs'a bağlayan gece kurtarılan Romano için yürütülen operasyonda İtalya'nın yanı sıra Türkiye ve Somali istihbarat servisleri de görev yaptı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, operasyonun İtalya dış istihbarat servisi "AISE tarafından, Türk ve Somali istihbarat servislerinin değerli işbirliğiyle" yürütüldüğünü söyledi.

25 yaşındaki Romano geçen Pazar günü devlete ait bir uçakla İtalya'ya getirildiğinde İslami kıyafetler giyiyordu. İtalyan basınına göre Romano İtalyan savcılara verdiği ifadede de "kendi iradesiyle İslam'ı seçtiğini" ve "Aisha" adını aldığını söyledi.

Romano'nun Müslüman olduğu ve kurtarılması için silahlı bir örgüte fidye ödendiği haberleri, özellikle sağ kesim tarafından tepkiyle karşılandı.

Göçmen ve İslam karşıtı yayın çizgisindeki bazı gazeteler dün Romano'nun Müslüman olmasını eleştirel ifadelerle manşetlerine taşıdı. Libero gazetesi "Bir İslamcıyı kurtardık", Il Giornale "İslamcı ve mutlu. Nankör Silvia" başlıklarını kullandı.

Il Giornale'nin yayın yönetmeni Alessandro Sallusti de Romano'nun İslami giysilerle ülkeye dönmesini, "Toplama kampından dönen bir esirin Nazi kıyafeti giymesine" benzetti.





Aşırı sağcı Lig partisi lideri Matteo Salvini de, "İslamcı teröristleri bir hayal edin: Bir suç eyleminde bulunarak para elde ettiler ve İslami başörtüsü ve din değiştirme vasıtasıyla kültürel savaşı 'kazandılar'" dedi.

Salvini ayrıca, "Başka Aisha vakalarını nasıl önleriz? Riskli bölgelere gidersen hukuki, ekonomik ve cezai sorumluluğu da almalısın. Fidye ödemek iyi bir mesaj vermez, yurt dışında binlerce İtalyan var. Diğer ülkeler özellikle fidye ödemiyor" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada da, hem Romano'nun Müslüman olmasına hem de kurtarılması için fidye ödendiği iddialarına tepki mesajları geldi. Romano'nun kurtarılması için ödenen fidyenin "cihatçılar tarafından masumları öldürmek için kullanılacağı" yorumları da yapıldı.

Romano'nun yaşadığı Milano'da terörle mücadele savcılığı, hakaret ve tehdit içeren mesajlar hakkında soruşturma başlattı.

Silvia Romano, Kenya, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 03:55 


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