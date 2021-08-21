Üye Girişi
Silviu Lung 100. maçına çıktı - Son Dakika

Silviu Lung 100. maçına çıktı

21.08.2021 09:26
Silviu Lung 100. maçına çıktı, System.String[]

Kaleci Silviu Lung, Kayserispor formasıyla 100 maça çıktı.

Kaleci Silviu Lung, Kayserispor formasıyla 100 maça çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un Rumen file bekçisi Silviu Lung, Adana Demirspor maçında dalga yaptı. Sarı Kırmızılı forma ile 100. maçına çıkan Silviu Lung en fazla 2018-2019 sezonunda oynadı. Türkiye'deki kariyerine 2017-2018 sezonunda Kayserispor'a transfer olarak başlayan Silviu Lung, ilk sezonunda 30 maça çıktı. 2018-2019 sezonunda 31 maça çıkan Lung 2019-2020 sezonunda 30 maça çıkarken 2020-2021 sezonunda 8 maça çıkarken 2021-2022 sezonunda ise 1 maça çıktı.

Sarı kırmızılı takımda 96 lig maçında görev yapan Silviu Lung, kupa maçında da 4 kez görev üstlendi. Toplamda Yukatel Kayserispor forması ile 100.maçına çıkan Silviu Lung 2 kez kırmızı kart gördü. - KAYSERİ

Silviu Lung 100. maçına çıktı

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Silviu Lung 100. maçına çıktı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meteoroloji'den sel uyarısı! Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin'de dolu yağışları görülebilir 09:15 Meteoroloji'den sel uyarısı! Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin'de dolu yağışları görülebilir Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'in başrolü paylaştığı Kanunsuz Topraklar dizisinin ilk fragmanı geldi 08:53 Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'in başrolü paylaştığı Kanunsuz Topraklar dizisinin ilk fragmanı geldi Macron'un Afganistan açıklamalarına tepki olarak Fransız askerlerinin eski görüntüleri gündem oldu 00:53 Macron'un Afganistan açıklamalarına tepki olarak Fransız askerlerinin eski görüntüleri gündem oldu
Ekrem İmamoğlu: Raporlara göre, İstanbul'da 1 milyon 600 bin mülteci var 00:01 Ekrem İmamoğlu: Raporlara göre, İstanbul'da 1 milyon 600 bin mülteci var Taliban Sözcüsü, kendilerini tanıyacağını açıklayan Çin'e övgüler dizdi 22:55 Taliban Sözcüsü, kendilerini tanıyacağını açıklayan Çin'e övgüler dizdi Ekrem İmamoğlu, Seyfi Dursunoğlu'nun mezarını yeniletti 22:14 Ekrem İmamoğlu, Seyfi Dursunoğlu'nun mezarını yeniletti
Optimar anketinden dikkat çeken sonuçlar! MHP 3. parti oldu, İYİ Parti baraj altında 20:50 Optimar anketinden dikkat çeken sonuçlar! MHP 3. parti oldu, İYİ Parti baraj altında Gökçe Bahadır, müzisyen Emir Ersoy ile aşk yaşamaya başladı 18:14 Gökçe Bahadır, müzisyen Emir Ersoy ile aşk yaşamaya başladı

Son Dakika Haberleri
09:21 Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kameralara yansıdı
09:14 Meteoroloji'den sel uyarısı! Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin'de dolu yağışları görülebilir
08:56 Aşı olmayanlar için PCR testi dönemi başlıyor! İşte kalem kalem uygulanacak yeni kurallar
08:53 Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'in başrolü paylaştığı Kanunsuz Topraklar dizisinin ilk fragmanı geldi
18:15 Taliban'ın Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahalesi kameralara yansıdı
18:07 Beşiktaşlı Ljajic, Galatasaray'a önerildi! Terim hiç düşünmeden reddetti
18:03 İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey: Söz verilen herkesi tahliye edemeyiz
17:38 Koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisi İngiltere'de onaylandı
17:36 Süper Lig'in 2. haftasındaki Galatasaray-Hatayspor karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
17:03 Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamaları sonrası ortalık yıkıldı! Taraftarın, TFF'ye tepkisi çok büyük
Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kameralara yansıdı Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kameralara yansıdı         
09:21
Aşı olmayanlar için PCR testi dönemi başlıyor! İşte kalem kalem uygulanacak yeni kurallar Aşı olmayanlar için PCR testi dönemi başlıyor! İşte kalem kalem uygulanacak yeni kurallar         
08:56
Doğu Ekspresi'nde temaslı paniği! Gece yarısı trenden indirdikleri aileyi karantinaya aldılar Doğu Ekspresi'nde temaslı paniği! Gece yarısı trenden indirdikleri aileyi karantinaya aldılar         
01:41
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı         
00:07
Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan çarpıcı tepki: Belhanda ve Balotelli'den memnun değilim Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan çarpıcı tepki: Belhanda ve Balotelli'den memnun değilim         
23:27
Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı         
22:26
14 yaşındaki erkek çocuğunu arabada istismar ederken yakalanan sapık tutuklandı 14 yaşındaki erkek çocuğunu arabada istismar ederken yakalanan sapık tutuklandı         
21:48
Merve Boluğur, sosyal medyada reklam ücretini yükseltti! Talep ettiği fiyat dudak uçuklattı Merve Boluğur, sosyal medyada reklam ücretini yükseltti! Talep ettiği fiyat dudak uçuklattı         
20:46
Felç kalan 19 yaşındaki Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş Felç kalan 19 yaşındaki Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş         
16:26
Makineyi boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulundu Makineyi boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulundu         
16:09
14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında iddiaları yalanladı 14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında iddiaları yalanladı         
15:36
Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı         
15:28
Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri çekti Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri çekti         
15:27
"Türkiye'de yaşamak istemiyorum" diyerek yaygara koparan kişi sınır dışı edilecek         
13:00
Son Dakika: Bakan Koca'dan Son Dakika: Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna cevap: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok         
12:13
Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı         
11:52
Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var         
11:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2021 09:36:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Silviu Lung 100. maçına çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement