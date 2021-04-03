Silviu Lung 21 maç sonra kadroya girdi - Son Dakika

Silviu Lung 21 maç sonra kadroya girdi

03.04.2021 19:03
Silviu Lung 21 maç sonra kadroya girdi, System.String[]

Kayserispor'un Rumen kalecisi Silviu Lung, 21 maç sonra kadroda yer aldı.

Kayserispor'un Rumen kalecisi Silviu Lung, 21 maç sonra kadroda yer aldı.

Süper Lig'in 32.haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşan ve 1-1 berabere kalan Kayserispor'da kaleci Silviu Lung kadroya girdi. Son olarak ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan Galatasaray maçında takımındaki yerini alan ve maçın ilk yarısında sakatlanan Lung, uzun aradan sonra yeniden kadroya girdi.

Silviu Lung 21 maç sonra esame listesinde yeralırken sahaya çıkamadı. 131 gün sonra Kayserispor maç listesinde yeralan Lung, Göztepe maçında genç kaleci Doğan Alemdar'ın yedeği olarak görev bekledi. - KAYSERİ

Silviu Lung 21 maç sonra kadroya girdi

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Silviu Lung 21 maç sonra kadroya girdi - Son Dakika Spor


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