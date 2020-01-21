Silviu Lung 3 hafta yok - Son Dakika
Son Dakika Spor Silviu Lung 3 hafta yok - Son Dakika Spor

Silviu Lung 3 hafta yok

7 saat önce

Hes Kablo Kayserispor'unkalecisi Silviu Lung, 3 hafta forma giyemeyecek.

Silviu Lung 3 hafta yok, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor'unkalecisi Silviu Lung, 3 hafta forma giyemeyecek.


Hes Kablo Kayserispor'da Silviu Lung'dan kötü haber. Alanyaspor maçı öncesi son antrenmanda sakatlanan Silviu Lung, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Sol el serçe parmağında çatlak meydana gelen Lung, özel program eşliğinde tedavisini sürdürüyor. Alanyaspor maçında forma giyemeyen Lung, ligde Ankaragücü ve Galatasaray maçlarında da görev yapamayacak.


Hes Kablo Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "Kalecimiz Silviu Lung'un Alanya maçı öncesi yapılan son antrenmandaki bir ikili mücadele sırasında sol el 5. parmak kemiğinde çatlak (proksimal falanks nondeplase lineer fraktür) meydana gelmiştir. Sporcumuzun en az 3 haftalık bir tedavi süreci sonrasında takımla beraber antrenmanlara başlayabileceği öngörülmektedir" denildi. - KAYSERİ

Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:55 Kaynak: İHA
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