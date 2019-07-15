Silviu Lung Ata'nın huzurunda
3 saat önce
İstikbal Mobilya Kayserispor'un Rumen kalecisi Silviu Lung, hafta sonu Ankara'ya giderek eşi ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.
İstikbal Mobilya Kayserispor Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:35 Kaynak: İHA
'un Rumen kalecisi Silviu Lung, hafta sonu Ankara
'ya giderek eşi ile birlikte Anıtkabir
'i ziyaret etti.
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yeni sezon öncesi oyuncularına verdiği izin sonrası Sarı-Kırmızılıların Rumen kalecisi Lung, eşi ile birlikte iznini Ankara'da geçirdi. Eşi ile birlikte Ata'nın huzuruna çıkan Rumen kaleci çekindiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşması ile büyük takdir topladı.
Silviu Lung, sosyal paylaşım sitesindeki fotoğrafına 'Ata'nın huzurunda - Anıtkabir' notu düştü. - KAYSERİ
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