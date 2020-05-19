Silviu Lung form tutuyor

Hes Kablo Kayserispor'un Rumen kalecisi Silviu Lung hırsı ile dikkat çekiyor.



Hes Kablo Kayserispor lige verilen arada çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde sürdüren Sarı-Kırmızılı takımda tempo her geçen artarak devam ediyor.



Hes Kablo Kayserispor'un tecrübeli kalecisi Silviu Lung, idmanların en çalışkan isimleri arasında. Antrenmanlardaki istekli ve arzulu görüntüsü gözlerden kaçmayan tecrübeli file bekçisi, performansı ile takım arkadaşlarının ve hocaların en güvendiği isimler arasına girdi.



Kalan 8 maçta en iyi şekilde görevini yerine getirmek isteyen Silviu Lung, "Kayserispor benim ikinci evim. Oyun kazanmak ve ligde kalmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bunun için sıkı çalışıyoruz. Çalışmalarımız oldukça verimli ve keyifli geçiyor. bu virüs de biran önce biter ve hayat normale döner. Biz de keyifle işimizi yapmaya devam ederiz" diye konuştu. - KAYSERİ