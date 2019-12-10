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Silviu Lung kalesini gole kapattı

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Rumen kaleci Silviu Lung, Çaykur Rizespor maçında kalesinde devleşti.

Silviu Lung kalesini gole kapattı, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Rumen kaleci Silviu Lung, Çaykur Rizespor maçında kalesinde devleşti.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un başarılı kalecisi Silviu Lung, Çaykur Rizespor maçında sergilediği performans ile alkış topladı. Yaptığı kritik kurtarışlar ile Sarı-Kırmızılı takıma adeta hayat veren Lung, galibiyette önemli rol oynadı. Çaykur Rizespor forvetlerine geçit vermeyen Silviu Lung, " Futbol, takım oyunu. Bugün arkadaşlarımın hepsi savaştı. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Ben sadece üzerime düşeni yaptım. Benim işim, topun ağlara gitmesini engellemek. Görevimi yaptıysam çok mutluyum" dedi.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

İstikbal Mobilya, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:50 Kaynak: İHA
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