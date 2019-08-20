Silviu Lung kaleye geçecek
11 dakika önce
Kırmızı kart cezası nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyen Silvu Lung, Ankara deplasmanda formasını giyebilecek.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:34 Kaynak: İHA
Kırmızı kart cezası nedeniyle Aytemiz Alanyaspor
maçında forma giyemeyen Silvu Lung, Ankara
deplasmanda formasını giyebilecek. İstikbal Mobilya Kayserispor
'da Silviu Lung cezası sona erdi. Geçtiğimiz sezon ligin son maçında gördüğü kırmızı kartla 1 maç ceza alan Rumen kaleci ligin ilk maçı Alanyaspor maçında oynamayarak cezasını tamamladı. Silviu Lung, Cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Ankaragücü
maçında teknik heyetin şans vermesi halinde sahaya ilk on birde çıkacak. - KAYSERİ
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