Silviu Lung Kayseri'ye geldi
1 saat önce
İstikbal Mobilya Kayserispor'un Rumen kalecisi Silviu Lung, bugün Kayseri'ye geldi.
İstikbal Mobilya Kayserispor
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:10 Kaynak: İHA
'un Rumen kalecisi Silviu Lung, bugün Kayseri'ye geldi.
Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor 2019-2020 sezonu açılışını yarın yapacağı antrenmanla gerçekleştirecek.
2016-2017 sezonunda İstikbal Mobilya Kayserispor'a gelen Rumen kaleci Silviu Lung, geldiği günden bugüne kadar ortaya koyduğu performans ile takdir topladı. Sarı-Kırmızılı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Lung, yarın yapılacak olan sezon açılışında yer alacak. Ülkesinden İstanbul
'a uçan Silviu Lung, ardından İstanbul'dan Kayseri'ye geldi. - KAYSERİ
TFF'den sürpriz karar! U21 Lig'i kaldırıldı
Atletico Madrid, Eljif Elmas transferi için İstanbul'a geldi
MHK'nin yeni başkanı Zekeriya Alp oldu
Emre Mor, Galatasaray'a haber gönderdi! Terim kararını verdi