Silviu Lung Kayseri'ye geldi

Hes Kabo Kayserispor'un Rumen file bekçisi Silviu Lung yurt dışından döndü.

Hes Kabo Kayserispor'un Rumen file bekçisi Silviu Lung yurt dışından döndü. Galatasaray ile Süper Lig'de oynanan müsabakada sakatlanan Hes Kablo Kayserispor kalecisi Silviu Lung, İspanya'daki tedavisi tamamlandı. 3 haftadır takımından uzak kalan ve bir an önce sahalara dönmek için İspanya'da 10 gündür 10 gün tedavi gören Rumen file bekçisi, dün Kayseri'ye döndü. Sakatlığını tamamen atlatan Silviu Lung, bu hafta çalışmalara başlayacak. Ligin 8.haftasında İstanbul'da oynanan Galatasaray maçında sağ bacak üst adalesinden sakatlanan Silviu Lung, ilk yarının tamamlanması ile oyundan çıkmış ve hastaneye götürülmüştü. - KAYSERİ

Son Dakika

Parmak izi teşhisinde yerli yazılım dönemi: Biyometrik Veri Sistemi aktifleşiyor

Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Aşılar mutasyona uğrayan koronavirüse karşı da etkili olacak

Polislerden kaçan sürücü aracını ve 2 kadını bırakarak kaçtı

Virüsün mutasyona uğradığı İngiltere'den gelen yolcular PCR testi tapılarak Türkiye'ye alındı

"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kurye, bu sefer de bekçiye saldırdı

Türkiye; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan yapılan uçuşları geçici olarak durdurma kararı aldı

Mönchengladbach'tan rakibine tüküren Marcus Thuram'a rekor ceza

Koronavirüs taşıyan havadaki damlacıkların maskeler tarafından durdurulamayacak kadar küçük olduğu ortaya çıktı