Silviu Lung: "Kazanmak için her şeyi yapacağız..." - Son Dakika

Silviu Lung: "Kazanmak için her şeyi yapacağız..."

Süper Lig'in 28.haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçını kazanarak alt sonralardan kurtulmak isteyen Hes Kablo Kayserispor, bu müsabaka için çalışmalarını sürdürüyor.

Silviu Lung:

Süper Lig'in 28.haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçını kazanarak alt sonralardan kurtulmak isteyen Hes Kablo Kayserispor, bu müsabaka için çalışmalarını sürdürüyor.


Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde çalışan sarı-kırmızılı ekip, tempo artırdı.


Sahasında 3 puanı hanesine yazdırmanın planı içerisinde olan sarı kırmızılı takım kaptanı Silviu Lung, birbirinden önemli 7 maç oynayacaklarını bunun ilki olan Gençlerbirliği maçını kazanmak istediklerini söyledi.


Lung "Sahamızda zor bir maç daha oynayacağız. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Umarım iyi çalışır ve 3 puanı alırız" dedi.


Gençlerbirliği, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 11:45 

Son Dakika Spor Silviu Lung: 'Kazanmak için her şeyi yapacağız...' - Son Dakika Spor
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