Son Dakika Haberleri: Silviu Lung, Romanya Milli Takımı'na davet edildi!
Son Dakika Spor Silviu Lung, Romanya Milli Takımı'na davet edildi!

Silviu Lung, Romanya Milli Takımı'na davet edildi!

8 saat önce

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da forma giyen başarılı file bekçi Silviu Lung 15-18 Kasım'da Romanya'nın oynayacağı İsveç ve İspanya maçı kadrosunda yer aldı.

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Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da forma giyen başarılı file bekçi Silviu Lung 15-18 Kasım'da Romanya'nın oynayacağı İsveç ve İspanya maçı kadrosunda yer aldı.


Sarı kırmızılı forma ile ligde gösterdiği başarılı performansla milli takıma davet edilen Lung, Cumartesi günü oynanacak olan Gençlerbirliği maçının ardından ülkesine giderek milli takım kampına katılacak.


Ligde geride kalan 10.hafta sonunda 9 maçta sahaya ilk on birde çıkan Lung, 810 dakika süre aldı.

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Kayserispor, Romanya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:49 
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