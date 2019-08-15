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Silviu Lung takımla çalışmalara başladı

42 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Rumen kaleci Silviu Lung sevinci.Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan kaleci Silviu Lung takımla birlikte çalışmalara başladı.

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İstikbal Mobilya Kayserispor'da Rumen kaleci Silviu Lung sevinci.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan kaleci Silviu Lung takımla birlikte çalışmalara başladı. Avusturya kampında sakatlanan Silviu Lung yapılan yoğun antrenman programı ve tedavilerin ardından yeniden takımla birlikte çalışmalara başladı. Ligin 1.haftasında Cumartesi günü oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı olması sebebiyle forma giyemeyecek olan Lung, 2.haftada oynanacak olan MKE Ankaragücü maçında formasına kavuşacak.

Sahalara döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten Rumen kaleci Silviu Lung, "Sahaya geri döndüm. Sakatlığım tamamen geçti. Takımla çalışmalara başladım" dedi. - KAYSERİ
İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:44 Kaynak: İHA
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