Silviu Lung takımla çalışmalarını sürdürüyor

Hes Kabo Kayserispor'un Rumen kalecisi Silviu Lung takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.



Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da sakatlığı devam eden kaleci Silviu Lung dün yapılan antrenmanda yer aldı. Ligin 18.haftasında oynanan Alanyaspor maçı öncesi son antrenmanda sol el serçe parmağında çatlak oluşan Lung'un 3 hafta forma giyemeyecek.



3 hafta forma giyemeyecek olan Silviu Lung'un tedavisi yoğun bir şekilde devam ederken sol eline özel koruyucu yapıldı. Antrenmanlarına devam eden Silviu Lung, ligin 21.haftasında Kayseri'de oynanacak olan Antalyaspor maçında yeniden forma giymesi bekleniyor. - KAYSERİ