Silviu Lung ve Attamah takıma katıldı

Hes Kablo Kayserispor'da Silviu Lung ve Joseph Attamah takıma katılarak çalışmalara başladı.

Hes Kablo Kayserispor'da 221-2022 sezonu öncesi çalışmalar Teknik Direktör Yalçın Koşukaak nezaretinde Kayserispor tesislerinde günde çift antrenman ile devam ediyor. 28 Haziran'da topbaşı yapan sarı kırmızılı takımda Rumen kaleci Silviu Lung ve Ganalı orta saha oyuncusu Joseph Attamah takıma katıldı. Takımla birlikte çalışmalara başlayan iki oyuncunun yanı sıra izinli olan birkaç oyuncu ise önümüzdeki günlerde Kayseri'ye gelerek takıma katılacak. - KAYSERİ