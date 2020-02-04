Sim kartta yerlilik şartı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sim kartta yerlilik şartı - Son Dakika

Sim kartta yerlilik şartı

7 saat önce

2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. (14)

Sim kartta yerlilik şartı

Mehmet Cahit Turhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:41 Kaynak: AA
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