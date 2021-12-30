Sim kutusundan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis takibe aldığı şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada sim kutusu içerisine gizlenmiş 18 gram metanfetamin ele geçirdi.

Olay, Bolvadin ilçesi İmaret Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri A.K. ve E.L., isimli şahısları takibe aldı. Gerekli güvenlik önlemlerini alan ekipler A.K.'yi bindiği otobüsten indikten sonra gözaltına aldı. Bu sırada A.K., ile birlikte olan E.L., isimli şahıs ise polisi görünce çakmaya başladı. Kısa süreli yaşanan kovalamaca sonrası E.L.'de yakalanarak gözaltına alındı. A.K.'nin üzerinde yapılan aramada sim kutusu içerisine gizlenmiş 18 gram metanfetamin ele geçirilirken, E.L.'nin üstünde ise uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan A.K. ve E.L.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR