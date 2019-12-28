Sim sırma ürünleri görücüye çıktı - Son Dakika
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Sim sırma ürünleri görücüye çıktı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi'nde (HEM) açılan sim sırma kursunda el emeği göz nuru ile hazırlanan sim sırma ürünleri, Mükrime Hatun Kültürevi'nde görücüye çıktı.

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi'nde (HEM) açılan sim sırma kursunda el emeği göz nuru ile hazırlanan sim sırma ürünleri, Mükrime Hatun Kültürevi'nde görücüye çıktı.


Sim sırma sergisinin açılışı, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Faruk Doğan ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Dilek Çevik'in katılımıyla gerçekleştirildi. Sergide, kursiyerlerin ve kurs eğiticilerinin bin bir emek harcayarak yaptıkları işlemeler yer aldı. Sim sırma ile işlenmiş ayakkabı, çanta ve kaftan, serginin en dikkat çekici ürünleri oldu.


Sergiyi gezen ve ürünler hakkında HEM Müdürü Faruk Doğan ile kurs öğreticisi Sadiye Ünal'dan bilgiler alan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, sim sırmanın, Elbistan'ın öz değerlerinden biri olduğuna vurgu yaptı.


Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmed'in Elbistanlı eşi Sitti Mükrime Hatun'un çeyizinin Elbistan işi "sim sırma" ile hazırlandığını anımsatan Başkan Gürbüz, "Mükrime Hatun'un çeyizi 41 çeşit sim sırma ile hazırlanıyor. Şuanda da biz Sitti Mükrime Hatun Kültürevi'ndeyiz. ve sim sırma sergisini de burada açıldı. Geçmişten geleceğe bir kültür köprüsü bu. Sim sırma, Elbistan'ın bir değeri. Bu değeri küresel anlamda da tanıtmak gibi bir misyonumuz var. Böyle bir çabamız. Tüm hemşerilerimizi, sergimizi gezmeye davet ediyoruz. Bu el işçiliğinin, zanaatın, bize ait olan bu sanatın yaygınlaştırılması noktasında da vatandaşlarımızın daha duyarlı olmaları gerektiğini düşünüyorum. Elbistan'a ait olan bu değer, inşallah tüm dünyaya buradan bir marka olarak ihracatı ve tanıtımı yapılır. Kültürel ve sanatsal değerlerini yaygınlaştırmakla ilgili üzerimize düşeni yapacağız. Değerli hocalarımıza, bunu üreten kursiyerlerimize ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi.


Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Faruk Doğan ise, "Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüzdeki sim sırma kursumuzda yapılan ürünleri sergiliyoruz. Kurs öğreticimiz Sadiye Ünal'ın açmış olduğu kursta el emeği, göz nuru ürünlerimizi hazırladık. Bu motiflerin uyduğu doğru adres olan Mükrime Hatun Kültürevi'ne getirdik. Sim sırma eserlerimizde kaftanımız var. Tel kırma ürünler, tablolar var. Özellikle yöresel motifleri işlediğimiz ürünler var. Kına tepsilerimiz var. Ayakkabı ve çanta üzerine işlenen sim sırmalar var. Dulkadiroğlu Beyliği'nin armasını da işlediğimiz bir eser var. Bu mekanda ve Elbistan'ın birçok noktasında geleneksel el sanatlarımızın olduğu sergileri yıl boyunca açacağız" şeklinde konuştu.


Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Faruk Doğan, etkinlikte Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'e, Elbistan Belediyesi'nin sim sırma ile işlenmiş logosunun yer aldığı tabloyu hediye etti. - KAHRAMANMARAŞ

Halk Eğitimi Merkezi, Kahramanmaraş, Faruk Doğan, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:27 Kaynak: İHA
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