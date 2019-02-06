Simaları Farklı İsim ve Meslekleri Aynı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde doğan, aynı ad ve soyadı taşıyan, aynı okuldan mezun olan ve 20 yıldır aynı mesleği yapan, tesadüfen tanışıp arkadaş olan iki inşaat mühendisinin benzer yönleri şaşırtıyor.

UĞUR SUBAŞI - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde doğan, aynı ad ve soyadı taşıyan, aynı okuldan mezun olan ve 20 yıldır aynı mesleği yapan, tesadüfen tanışıp arkadaş olan iki inşaat mühendisinin benzer yönleri şaşırtıyor.



İsimleri, soyisimleri, doğdukları şehir, mezun oldukları okul, yaptıkları iş ve baba meslekleri aynı olan 43 ve 41 yaşlarındaki "İlker Ergül"ler, okul yıllarında tanışma imkanı bulmadı.



İnşaat mühendisi olup kendilerine ait ofislerinde çalışmaya başlayan ikilinin yolu 20 yıl önce kesişti.



Tanıştıktan sonra yakın arkadaş olan Ergül'ler, ortak yönleri nedeniyle zaman zaman ilginç olaylarla karşılaşıyor.



"Ortak yönlerimiz çevremizde şaşkınlık oluşturuyor"



Budaklar Mahallesi'nde 1978 yılında doğan İlker Ergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1999'da Sakarya Üniversitesi'nden mezun olduğunu, yaklaşık 20 yıldır proje, mühendislik ve mimarlık hizmeti verdiğini söyledi.



Adaşının, aynı üniversitede ikinci öğretim öğrencisi olması nedeniyle okul yıllarında tanışamadıklarını belirten Ergül, adaşının ismini okuldaki listelerde fark ettiğini ama karşılaşmadıklarını dile getirdi.



Ergül, okuldan mezun olduktan sonra adaşının babasıyla tesadüfen bir yerde karşılaştıklarını anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"İsmimi sorduğunda İlker Ergül olduğunu söyledim. Çok şaşırdı, oğluyla adımızın, soyadımızın ve mesleklerimizin aynı olduğunu söyledi. Beni oğlunun yanına götürdü. Bu vesileyle üniversiteden mezun olduktan 1 yıl sonra tanışmış olduk. O günden beri arkadaşlığımız devam ediyor. Aynı ilçede doğduk, aynı isim ve soyadı taşıyoruz, aynı üniversiteden aynı yıl mezun olduk, ikimiz de inşaat mühendisiyiz."



Ortak yönleri nedeniyle zaman zaman yaşadıkları sıkıntılardan bahseden Ergül, "Çizdiğimiz projeler, müşterilerimiz karışıyor, belediyeler de bizi karıştırıyor. Belediyelerde ruhsat imzalarken karışıyor bazen. Aynı isim ve, soy ismine sahip olmamız, aynı mesleği yapmamız ve bürolarımızın da birbirine yakın olması müşterilerde ve çevremizde şaşkınlık oluşturuyor. Aynı isim, soy ismi ve meslekte iki farklı hayatı yaşıyoruz. Tek isim, iki farklı kişilik, iki farklı hayat. İlk zamanlar çok endişeliydik fakat şimdi gayet memnunuz." ifadelerini kullandı.



"Benzerliklerimizi duyalar çok şaşırıyor"



Acıelmalı Mahallesi'nde 1976 yılında dünyaya gelen İlker Ergül ise ortak yönleri nedeniyle müşteriler arasında ve resmi dairelerde karışıklık yaşadıklarını söyledi.



Ergül, adaşıyla iş yerlerinin de yakın olduğunu dile getirerek, "Adaşımın tabelasını görüp beni çok arayan oluyor. Tabii aynı durum adaşım için de geçerli. Alışveriş yaptığımız yerler aynı olursa o kişileri bilgilendiriyoruz. Evrak işlerinde de sıkıntı yaşıyoruz Adaşımın ruhsatında imza için beni, benim ruhsatımda da adaşımı imza için çağırabiliyorlar. Bu tür karışıklıklar yaşıyoruz. Proje çizimleri için de aynı şey geçerli, ustalar bizi karıştırıyor. Çizmediğim bir projeyi benim sanıyorlar. İsmimi değiştireyim mi diye düşündüm fakat İlker'i tanıdıktan sonra buna ihtiyaç olmadığını gördüm. İlker'le iyi anlaşıyoruz ve bu benzerliğe alıştık." diye konuştu.

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