Son Dakika Haberleri: Şımarık Cafe'den Canlı Müzik Keyfi

Şımarık Cafe'den Canlı Müzik Keyfi

55 dakika önce

Van'da Baran Kartal ve Sezai Şahin tarafından hizmete sunulan Şımarık Cafe'de canlı müzik günleri başladı.

Şımarık Cafe'den Canlı Müzik Keyfi, System.String[]
Van'da Baran Kartal ve Sezai Şahin tarafından hizmete sunulan Şımarık Cafe'de canlı müzik günleri başladı.

8 Şubat'ta Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı İsa Berge tarafından açılışı yapılan kafe, kısa sürede halkın uğrak mekanlarından biri olmayı başardı. Vatandaşların isteği üzerine canlı müzik hizmetine başladıklarını ifade eden işletme sahipleri Baran Kartal ve Sezai Şahin, "Amacımız, halkımıza kaliteli bir hizmet sunmaktır. Bu amaçla halkımızın istekleri doğrultusunda, kalitemizden de ödün vermeden hizmetlerimize devam ediyoruz. Bu kapsamda çarşamba, cuma ve cumartesi akşamları saat 20.00 ila 24.00 arası canlı müzik hizmeti sunarak halkımızın güzel ve duygulu saatler geçirmelerine olanak sağlıyor ve diyoruz ki, şımartılmak istiyorsanız Şımarık Cafe'ye bekliyoruz" dediler. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:52 Kaynak: İHA

Sezai Şahin, Kartal, Van, Güncel
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