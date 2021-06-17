Simav 3'üncü etap TOKİ konutlarının yapımı hızlandı - Son Dakika

Ak Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Belediye Başkan Yardımcıları Fatih Kalay ve Ahmet Sönmez ile birlikte inşaat alanını gezen Başkan Biçer, ARC 1453 şirketinin inşaat müteahhiti Ali Osman Çelik 'ten bilgi aldı. - KÜTAHYA

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer , 18 Blok, 315 konut ve 1 iş merkezinin yer aldığı 3'üncü etap TOKİ konutlarının inşaatını yerinde inceledi. Başkan Biçer, 3'üncü etap TOKİ konutlarının en kısa zamanda tamamlanarak, hak sahibi vatandaşlara teslim edileceğini belirtti.

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