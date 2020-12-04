Simav'a biyoenerji yatırımı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, küçükbaş ve büyükbaş hayvan atıklarından biyogaz ve elektrik üretimi projesi hazırlandığı bildirildi. Dışa bağımlılıktan kurtulmak ve elektrik üretim kaynaklarının çeşitlendirmesi amacıyla yerli kaynakların potansiyellerinin araştırılması gerektiği belirtildi.

Biyoenerji uzmanı Canberk Asarkaya tarafından yapılan sunumda, Simav'da yapılması planlanan kurulumun yaklaşık 3 bin hane ile 6 bin hanenin elektriğini karşılayacağı ve ortalama 10 milyon avro yatırım hedefi olduğu belirtildi. Özellikle gençlerin bölgesel anlamda istihdamına yönelik, biyogaz tesisi, gübre fabrikası ve biyogaz tesisinden çıkan ısıyı kullanarak bir sera projesinin de bulunduğu 3 etaplı bir yatırımın planlandığı anlatıldı.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, proje sunumu sonunda yaptığı açıklamada, "Simav'da kurulmasını düşündüğümüz biyoenerji tesisiyle ilgili ilk görüşmelerimiz bu gün itibariyle başlamış bulunmaktadır. Gerekli bilgilendirme ve diğer yatırım ayrıntıları tarafımıza bildirildi. Simav Belediyesi olarak, yakın zamanda hizmete girmesini hedeflediğimiz güneş enerjisi santralinin yanı sıra, biyoenerji santrali çalışmalarımız devam ediyor. Çevresel etkilerin azaltılması, atıkların enerjiye ve üretime dönüştürülmesi için, böyle güzel ve büyük bir projeyi önemsiyoruz destekliyoruz. İnşallah yakın bir zamanda bu projeyi de Simav'a kazandıracağız" diye konuştu.

Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan proje tanıtım sunumuna, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Adil Biçer, Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu, Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, Belediye Meclis Üyeleri ve tanıtım şirketi temsilcileri katıldı. - KÜTAHYA