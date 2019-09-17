Son Dakika Haberleri: Simav'a "prestij caddesi" yapılıyor
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Simav'a "prestij caddesi" yapılıyor

47 dakika önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Kışla Caddesi'nin "prestij caddesi"ne dönüştürülmesi amacıyla çalışma başlatıldığı bildirildi.

Simav'a

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Kışla Caddesi'nin "prestij caddesi"ne dönüştürülmesi amacıyla çalışma başlatıldığı bildirildi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Adil Biçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaplıcaları ve doğal güzellikleriyle ünlü Simav'ı daha çağdaş ve modern bir kent haline dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kentin en hareketli ve yoğun bölgesi olan Kışla Caddesi'nde bazı yenilikler yaparak prestij caddesine dönüştürmek için çalışma başlattıklarını belirten Biçer, "Çalışmalar çerçevesinde caddeye engelli dostu kaldırımlar, aydınlatma ve peyzaj çalışmaları yapılacak. Belediye ekiplerimizce sürdürülen çalışmaları kış mevsimi gelmeden tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyoruz." dedi.

Biçer, çalışmalar süresince verilen rahatsızlıktan dolayı kendilerine sabır gösteren cadde esnafına ve vatandaşlara teşekkür etti.

Kışla Caddesi, Adil Biçer, Kütahya, Simav, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:14 Kaynak: AA
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