Simav'a Tarıma Dayalı İhtisas Osb Kurulacak

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Simav ilçesinde Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurularak, yaklaşık 300 dekar alanda jeotermal enerjiyle ısıtarak yapılan örtü altı tarım faaliyetinin bin dekara kadar çıkabileceğini bildirdi.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Simav ilçesinde Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurularak, yaklaşık 300 dekar alanda jeotermal enerjiyle ısıtarak yapılan örtü altı tarım faaliyetinin bin dekara kadar çıkabileceğini bildirdi.





Toraman, Simav ilçesinde kurulması planlanan Organize Jeotermal Sera Bölgesi için Kütahya Ticaret Borsasında yapılan toplantıda yaptığı konuşmada, Simav'da kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas OSB'nin ilçenin sahip olduğu jeotermal kaynakların daha verimli kullanılması noktasında önemli bir proje olduğu söyledi.



Kütahya'nın her alanda önemli potansiyellere sahip olduğunu hatırlatan Toraman, şöyle konuştu:



"Kütahya'mızın tarım potansiyelini ortaya çıkarmak için muhtelif alanlarda arayışlar içindeyiz. Simav ilçemizde örtü altı yetiştiriciliği yapan yerlerimiz var. Yaklaşık 300 dönümlük halihazırda örtü altı jeotermal enerji ile ısıtılan örtü altı tarım faaliyetlerini yürütüyoruz. Bunu daha nasıl geliştirebiliriz, nasıl daha yukarıya çıkarabiliriz değerlendirmemizi yaptık. Bunu daha da geliştirmek için jeotermal enerjiyle örtü altı tarım yapılan alan miktarını ilk miktarda bin dekara çıkarmayı hedefledik. Bu kapsamda komşu illerdeki çalışmalar incelendi, değerlendirildi. Kütahya'da böyle bir potansiyel var ve biz bunu hayata geçirebiliriz. Bu uygulanabilir ve ulaşılabilir bir proje."



Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim de Çitgöl belde Belediyesi sınırları içinde kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas OSB'nin yalnızca Simav'a değil Kütahya'ya önemli bir katma değer sağlayacağını belirtti.



Simav'daki seralarda yıllık 10 bin ton domates üretildiğini ve bu ürünlerin 365 gün seralarda yetiştirilebildiğini dile getiren Halim, "Seralarda yıllık 30 ton biber, 50 ton çilek, 200 ton salatalık yetişiyor. Kütahya genelindeki seraların yüzde 85'i Simav'da. Biz bu yüzden Simav'da Tarıma Dayalı İhtisas OSB kurulmasını ve bu OSB'nin de alt başlığının sera olmasını istiyoruz." dedi.



Konuşmaların ardından, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kurt proje hakkında sunum eşliğinde bilgiler verdi.

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